Marracash: tutte le regine che ha voluto con sé

Marracash, nel suo tour dei record, ha fatto un bellissimo gesto. Certo, non è nulla di rivoluzionario, ma simbolicamente la scelta di far cantare il brano “Niente canzoni d’amore”, scritto per l’album “Status” del 2015 insieme a Federica Abbate, a tante e diverse voci femminili, ospiti delle date della tournée, è significativa. Spesso le regine della canzone che il king vuole con sé, come ha raccontato Rockol, sono territorialmente legate alla città in cui si esibiscono e anche questo ha un valore.

Tutte le ospiti

A Milano, nella prima data dei sei Forum sold out, a interpretarla con il rapper c’era Elisa, che poi è stata ospite nuovamente. Ovviamente nella maggior parte dei concerti a calcare il palco con il king c’è stata Federica Abbate, con cui il pezzo è stato scritto in origine. A Catania, al suo fianco, Marracash ha voluto “una siciliana doc”, Levante, mentre a Napoli ha cantato con Meg, cantautrice campana che ha fatto parte anche dei 99 Posse. A Roma ha condiviso lo stage con Noemi, a Torino con Mara Sattei, in un’altra data milanese c’era Francesca Michielin mentre con Madame ha cantato “L’anima” e con Elisa anche “Neon-Le ali”. A Bari il duetto è stato con Alessandra Amoroso. A Bologna è spuntata sul palco Ambra durante l’esecuzione di “Appartengo” in cui viene citata la sua “T’appartengo” del 1994.