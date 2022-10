Pinguini Tattici Nucleari: l'incredibile sold out a San Siro in 12 ore

Neanche loro si aspettavano un successo del genere. Dopo il tutto esaurito registrato con l'ultimo tour, i Pinguini Tattici Nucleari tagliano un altro incredibile traguardo: il loro primo concerto allo stadio San Siro in programma l'11 luglio 2023 è andato sold out in meno di 12 ore dall'apertura delle prevendite. Neppure i Maneskin sono riusciti a fare tanto.

I grandi idoli

A proposito di questo risultato, Riccardo Zanotti, la voce della band bergamasca, commenta: "Da una parte questo enorme risultato ci riempie d’orgoglio, dall’altra di responsabilità. San Siro è il tempio della musica live, ci sono passati tutti i nostri più grandi idoli, da Sprigsteen ai Coldplay. Sembra ieri quando eravamo dall’altra parte a 'refreshare' il sito per acquistare i biglietti dei nostri artisti preferiti, e oggi abbiamo fatto sold out in meno di 12 ore. La musica è un po’ come il calcio, come direbbe Bergomi: 'è strana'." Tra le ultime notizie che riguardano i Pinguini Tattici Nucleari c'è anche la loro nomination ai prossimi MTV EMA nella categoria Best Italian Act. In lizza ci sono anche Ariete, Blanco, Elodie e Maneskin.