Anna Tatangelo in lacrime sul palco ricordando la mamma

Anna Tatangelo ha vissuto un momento emozionalmente intenso durante il suo primo concerto in Italia dopo la scomparsa della mamma Palmira.

Anna Tatangelo in lacrime per la mamma

La cantante era molto legata alla madre, tanto da averle dedicato una canzone nel 2007 intitolata "La più bella". Anna Tatangelo ha scelto proprio quel brano per ricordare Palmira, scomparsa alla fine dello scorso mese di settembre all'età di 67 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La 35enne artista, dopo la perdita della mamma e un viaggio a New York, è tornata a esibirsi in concerto con uno show ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia. Nel corso del live la commozione ha preso il sopravvento quando Anna Tatangelo ha proposto "La più bella": "Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, datemi una mano", ha quindi detto in lacrime la cantante. Con le lacrime agli occhi, come immortalato da una serie di video realizzati dai presenti, l'artista ha poi raccontato: "Ho fatto una promessa a una persona. Le ho detto che questa canzone l'avrei comunque continuata a cantare. E stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo...".