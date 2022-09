Lutto per Anna Tatangelo: addio alla mamma Palmira

Un grave lutto ha colpito Anna Tatangelo, che ha dovuto dire addio alla mamma Palmira. La cantante era molto legata alla madre, tanto da averle dedicato una canzone e da non aver mai fatto segreto delle sue critiche condizioni di salute che la preoccupavano da tempo.

Addio alla mamma di Anna Tatangelo

La mamma di Anna Tatangelo si è spenta all'età di 67 anni a Sora, in provincia di Frosinone, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Negli ultimi anni la voce di "Ragazza di periferia", visto il forte legame con la madre, non si era mai tirata indietro dal condividere con i fan e il pubblico, soprattutto via social, le sue preoccupazioni legate allo stato di salute di Palmira. "Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita", aveva scritto Anna Tatangelo in un post pubblicato lo scorso anno su Instagram per il compleanno della mamma.

La canzone dedicata alla mamma

Nel corso della sua carriera Anna Tatangelo ha anche pubblicato una canzone dedicata alla mamma. Il brano, intitolato "La più bella" e scritto dall'allora marito della cantante Gigi D'Alessio insieme ad Adriano Pennino, è stato incluso nel terzo album in studio dell'interprete di Sora, "Mai dire mai" del 2007. "Mamma tu per me sei la più bella / Sei più bella di una stella / Sei solo tu che dai calore e tanto amore / Regalandomi il tuo sole / Per far luce nel mio cuore / Perché sei tu che fai più bella la mia vita", recitano alcuni versi del brano come dedica alla madre.