Rihanna, due nuove canzoni per "Black Panther"?

Il ritorno di Rihanna alla musica è sempre più vicino. Dopo la nascita del suo primo figlio con A$AP Rocky e a distanza di oltre sei anni dal precedente album "Anti", la popstar potrebbe essere prossima a svelare nuova musica. La voce di "Diamonds", che ha più volte spiegato di non aver mai smesso di dedicarsi alla sua carriera musicale e di pensare al suo prossimo progetto discografico, pare stia per pubblicare delle novità prima di esibirsi all'halftime show del Super Bowl 2023 il prossimo febbraio.

Secondo recenti indiscrezioni, Rihanna potrebbe riaffacciarsi sulle scene discografiche con due nuove canzoni incise per il film "Black Panther: Wakanda Forever", sequel di "Black Panther" del 2018 con protagonista il compianto Chadwick Boseman, scomparso nell'agosto del 2020. Secondo quanto riportato da HITS Daily Double, la popstar avrebbe infatti inciso un paio di brani inediti che saranno inclusi nel lungometraggio Marvel in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 9 novembre. Il giornalista del New York Times Kyle Buchanan ha inoltre condiviso su Twitter un messaggio in cui si legge: "Le voci si fanno sempre più insistenti e io posso aggiungere questo: ho sentito per settimane che Rihanna ha registrato la canzone per i titoli di coda del film 'Black Panther: Wakanda Forever'. Come si può fare seguito al brano 'All the Stars' (di Kendrick Lamar e SZA per la colonna sonora di 'Black Panther', ndr.)? Con la prima canzone di Rihanna dopo anni, ovviamente".

Rumors are flying and I can add to them: I've been hearing for weeks that Rihanna is recording the end-credits song for BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. How do you follow up a classic like "All the Stars"? By snagging Rihanna's first big song in years.