Marracash: "La fine del tour mi ha lasciato dentro un vuoto e un silenzio innaturali"

Una lunga confessione, a cuore aperto. Marracash ha scritto un post sui social in cui ha voluto raccontare il suo tour dei record, ma anche la sensazione di spaesamento quando i riflettori si spengono. Parole bellissime, di ringraziamento, che allo stesso tempo fanno riflettere. Ecco che cosa ha scritto la voce di "Crudelia": "Il tour è finito e mi ha lasciato dentro un vuoto e un silenzio innaturali. E’ incredibile come aspettare così tanto qualcosa, progettarla, provarla, metterla in atto e portarla a compimento abbia sempre un contraccolpo così pesante. Quello delle grandi imprese, quello di “e ora che faccio?”. Questo tour è stata la cosa più bella e al tempo stesso faticosa che ho fatto nella mia carriera. Dopo la seconda data al Forum ho pensato che fosse impossible farne altre 15 così".

In giro per l'Italia

Poi continua: "Eravamo tutti impreparati alla grandezza di quello che stavamo facendo. Poi invece tutto è andato bene e ogni data è stata unica, abbiamo portato il nostro show in giro per tutta Italia con oltre 250.000 spettatori in 34 date, tutte con la stessa foga e passione. Se tutto ciò è stato possibile è solo grazie a una grande squadra alle spalle e all’affetto incontenibile del pubblico. Un grazie speciale alle persone che mi sono state vicine nei momenti più difficili e a quelli che hanno aspettato questi concerti".