Il nuovo siparietto di Gianni Morandi con Amadeus per Sanremo

Come da tradizione, il percorso di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo è giù iniziato. Con la kermesse quasi dietro l'angolo, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023, si iniziano a scaldare i motori. Mentre emergono con sempre più insistenza le indiscrezioni sugli artisti in gara e i prossimi ospiti, alcune certezze significative sono già state svelate. Tra queste, finora sono state confermate la presenza di Chiara Ferragni e quella di Gianni Morandi come co-conduttore. Proprio il cantante di Monghidoro, insieme al direttore artistico e conduttore Amadeus, ha già fatto partire il countdown.

Il siparietto di Gianni Morandi con Amadeus

Con l'avvicinarsi della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la voce di "Fatti mandare dalla mamma" ed Amadeus hanno già dato inizio ai preparativi. Insieme i due si stanno organizzando per Sanremo e da alcune settimane hanno iniziato a preparare anche il pubblico. Con la simpatia e l'amicizia che li lega, dimostrate all'Ariston anche lo scorso anno quando il cantante ha partecipato in gara a Sanremo 2022, Morandi e Amadeus ingannano l'attesa del Festival con una serie di video e sketch divertenti. Il più recente filmato condiviso da Gianni Morandi sui social lo vede inscenare con il direttore artistico di Sanremo un simpatico siparietto sulle scale mobili. "Tutte le strade portano a Sanremo…", è lo slogan della divertente scenetta proposta nella nuova clip.