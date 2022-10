I Pinguini Tattici Nucleari vanno all'assalto dello Stadio Olimpico

I Pinguini Tattici Nucleari non hanno fatto in tempo ad annunciare il loro primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, che i biglietti per il live dell'11 luglio 2023 sono andati sold out in breve tempo. Ora la band bergamasca ha quindi comunicato un nuovo appuntamento dal vivo in un altro importante e storico stadio italiano, l'Olimpico di Roma.

All'assalto dello Stadio Olimpico

Dopo l'annuncio del concerto allo Stadio Meazza di Milano, con conseguente sold out, e nuovi post criptici sui social, Riccardo Zanotti e compagni hanno annunciato un nuovo concerto che il prossimo 23 luglio li vedrà esordire allo Stadio Olimpico di Roma. "Sono aperte le prevendite per lo Stadio Olimpico di Roma. Quando, dopo sole 12 ore, abbiamo esaurito i posti di San Siro, ci è sembrato doveroso aggiungere un altro concerto", ha scritto il gruppo su Instagram per annunciare la data allo stadio capitolino, prima di aggiungere: "Quindi eccoci, Roma! Nel nuovo album ci sarà un’intera canzone dedicata a questa città che sempre ci ha fatto sentire il proprio affetto".

Un nuovo importante risultato

Con l'annuncio della nuova data all'Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari hanno anche raggiunto un nuovo importante risultato. Come comunicato dall'ufficio stampa della band, AstarteAgency, a due ore dall'apertura delle prevendite per il concerto romano sono stati venduti già oltre trentacinquemila biglietti. Per annunciare lo spettacolo a Roma, pochi giorni dopo la pubblicazione del video del nuovo singolo "Ricordi", il frontman della formazione di Bergamo ha spiegato: "Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni".