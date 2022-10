Damiano dei Måneskin piange la morte del nonno

I nonni sono speciali per molte persone e quando volano via lasciano un grande vuoto. Damiano dei Maneskin (ospiti a Radio 105 per un'intervista qualche giorno fa) ha perso recentemente il suo. A lui ha dedicato un toccante post su Instagram: "Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante'. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo", scrive l'artista romano, accompagnando il messaggio con una foto. Sin dai primi passi nella scena musicale il frontman dei Maneskin ha sempre tenuto al riparo dal clamore mediatico i propri affetti, i genitori e i nonni ai quali però, in più di un'occasione, ha rivolto ringraziamenti e parole di riconoscenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)