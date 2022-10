Madonna ha indossato un vibratore come collana

Ormai la moda non ha più confini e può abbracciare il gusto per la provocazione, soprattutto se di mezzo c'è Madonna. Anche perché ormai, si sa, i sex toys non si tengono più nascosti: sono usciti dai cassetti e sono arrivati sui social, diventando argomento di dibattitto, simbolo di libertà e di emancipazione femminile. Madonna, negli scorsi giorni, ha sfoggiato un vibratore-gioiello, un sex toy d’oro o argento pensato per essere anche indossato come collana. “Povero è colui il cui piacere dipende dal permesso di un altro”, ha scritto la popstar.

Erotica

Proprio in questo mese di ottobre è tornato nei negozi a distanza di trent'anni dalla sua prima pubblicazione l'album "Erotica", tra i capitoli più amati della discografia della voce di Madonna. Il suo quinto album in studio, che nel 1992 debuttò in testa alle classifiche di tutto il mondo e in questi trent'anni ha venduto più di sei milioni di copie, ha fatto il suo ritorno sugli scaffali in un'edizione limitata in vinile picture disc 12". Un pezzo di storia della musica che ha consacrato una regina del pop.