Harry Styles si trasforma in un uomo calamaro

Una trasformazione tanto divertente quanto surreale. Harry Styles ha condiviso il video del terzo singolo tratto dal suo ultimo fortunato album “Harry’s House”, “Music For a Sushi Restaurant”, dopo le hit "As It Was" e "Late Night Talking", che hanno conquistato tutti. La clip è decisamente in linea con il titolo della canzone.

Halloween?

Per l’occasione il cantautore e attore britannico si è trasformato in un uomo calamaro e, almeno all’inizio del video, sfoggia anche una lunga barba da uomo di mare. Un'idea pazza per il costume di Halloween? Harry Styles nei panni dell'uomo-calamaro viene trovato dai proprietari di un ristorante: questo è il punto di partenza della clip. L’originale video di “Music For a Sushi Restaurant” è divertente e a tratti anche decisamente inquietante. Ai fan sta piacendo molto come dimostra la valanga di visualizzazioni che ha già raccolto.