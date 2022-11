Victoria dei Maneskin e la strana sindrome che l'affligge

FOMO, acronimo di "fear of missing out", letteralmente "paura di essere tagliati fuori": è questa la particolare patologia di cui soffre Victoria de Angelis, l'energica bassista dei Maneskin.

Victoria e la FOMO

La spasmodica necessità di essere costantemente connessi e controllare quello che accade in nostra assenza si chiama FOMO. Si tratta di una forma di ansia sociale che comporta la paura di perdersi qualcosa, di venire e sentirsi esclusi da eventi o momenti particolari ed è quindi caratterizzata dal desiderio di rimanere continuamente in contatto con le attività in cui sono coinvolte altre persone. La musicista e componente della band romana, ha raccontato la sua esperienza con questa sindrome nel corso di una recente intervista ripresa da Il Fatto Quotidiano.

“Ho la peggiore Fomo del mondo", ha confidato Victoria, prima di aggiungere: "Pure se sono stanchissima devo uscire ogni giorno, se no mi perdo qualcosa”. Nel corso della chiacchierata, la bassista ha quindi fatto un esempio raccontando un caso concreto e ha narrato: “Un giorno eravamo a New York e siamo rientrati in hotel all’1 di notte. Thomas mi chiede di uscire, ma io ero cotta. Ero a letto e alle 2 mi manda un messaggio: ‘Sono a casa di Madonna’. Mi ha fatto salire la Fomo”. A seguito della sua testimonianza, Victoria ha ricevuto diversi messaggi di ringraziamenti sui social da coloro che si sono sentiti aiutati e supportati nel condividere il loro disagio.