Sanremo Giovani 2022: ecco chi sono i primi 8 finalisti

A un passo dal grande sogno: quello dell'Ariston. Inizialmente erano 714. Amadeus e la commissione musicale composta dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo insieme al maestro Leonardo De Amicis, all'autore tv Massimo Martelli e alla vice direttrice intrattenimento prime time della Rai Federica Lentini li hanno portati a 43. Ma alle audizioni che si sono svolte ieri negli studi Rai Radio di via Asiago a Roma se ne sono presentati 42: uno, Alfa, peraltro il candidato principale nella corsa alla conquista di uno dei tre posti per partecipare di diritto al Festival di Sanremo 2023 direttamente tra i big, ha dato forfait per motivi di salute, come comunicato sui social.

Chi va avanti

Di questi 42, sono 8 quelli che Amadeus e i suoi collaboratori hanno scelto di portare alla finale di Sanremo Giovani 2022, che si svolgerà al Teatro del Casinò della Città dei Fiori il prossimo 16 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Rai1. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato oggi i loro nomi. Passano alla fase finale del concorso gIANMARIA con "La città che odi", Giuse The Lizia con "Sincera", Manini con "Mille porte", Mida con "Malditè", Olly con "L'anima balla", Sethu con "Sottoterra", Shari con "Sotto voce" e Will con "Le cose più importanti". A loro, per la finale del 16 dicembre, si aggiungeranno i 4 provenienti da “Area Sanremo”, il concorso del Comune storicamente parallelo alle selezioni Rai, ma di cui lo stesso Amadeus firma quest’anno la direzione artistica. Solo i primi 3, tra i 12 finalisti, in base al regolamento, avranno poi la possibilità esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di “Big” durante l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.