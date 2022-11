Arisa e il suo look da urlo: velo e autoreggenti

Arisa lascia a bocca aperta i fan pubblicando una serie di scatti provocanti e con un look da urlo. Velo, lingerie, taglio di capelli cortissimo e autoreggenti: un mix incendiario. Da tempo la cantante ha scoperto una nuova femminilità e si sente molto più a suo agio con il suo corpo. Lo mostra senza filtri e barriere. Dello shooting social di Arisa conosciamo la location, a svelarla c'è un cartello stradale: Via Pozzillo, Potenza, la sua terra d'origine.

Non si sente più la stessa

Sotto le foto, la cantante ha anche scritto un commento: "Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?). Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire 'ci sono anch’io, mi guardi?' Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni, che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro...per vedere di nascosto l’effetto che fa. Baci grandi e abbracci a tutti".