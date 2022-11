La grande umiltà di Gianni Morandi: il selfie in metro da standing ovation

Umiltà e gentilezza sono da sempre due qualità che contraddistinguono un peso massimo della musica italiana come Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro ha però dato nuova prova della sua semplicità e modestia.

Il selfie in metro

Con una nuova foto pubblicata di recente sui propri canali social, la voce di "Fatti mandare dalla mamma" ha condiviso con i suoi seguaci un momento della sua quotidianità che ha fatto impazzire i fan per la sua normalità. Come se nulla fosse, infatti, Gianni Morandi ha deciso di utilizzare un mezzo pubblico per spostarsi a Milano e ha testimoniato il suo viaggio in metropolitana con un selfie condiviso su Instagram. Oltre a mostrare un cantante del suo calibro scegliere la metro come una persona qualunque invece di un auto privata o un taxi, lo scatto è risultato anche particolarmente divertente per i tanti passeggeri immortalati alle spalle di Morandi.

Verso Sanremo

Nel frattempo Gianni Morandi si sta preparando a partecipare in qualità di co-conduttore all'edizione 2023 di Sanremo. Mentre non è data sapere la destinazione del suo viaggio in metro, nell'attesta del prossimo mese di febbraio, l'artista sta continuando a condividere contenuti per l'avvicinamento alla sua prossima avventura al Teatro Ariston che lo vedrà affiancare il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus. Proprio insieme a quest'ultimo, Morandi sta pubblicando diversi video sui preparativi della prossima manifestazione.