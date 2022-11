Le foto del pigiama party di Selena Gomez stanno facendo il giro del mondo

Grazie al suo nuovo documentario “My Mind & Me”, Selena Gomez è riuscita finalmente a raccontarsi a cuore aperto e a parlare apertamente di un tema delicato come quello della salute mentale. Ecco che in occasione dell'uscita del film, la cantante ha deciso di festeggiare circondandosi di amici, familiari e persone care.

Il pigiama party di Selena Gomez

Per celebrare la pubblicazione del suo documentario, in cui ha voluto mostrarsi in tutta la sua vulnerabilità per affrontare i propri disturbi e aiutare così le persone che potrebbero soffrire del suo stesso problema, la popstar ha voluto organizzare un pigiama party. Alla festa sono stati invitati amici e familiari della cantante, tra cui anche la sorellina Gracie Elliot Teefey. Tra gli invitati, c'erano anche Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Proprio questa ha condiviso su Instagram alcune delle foto del party, scrivendo: "Una serata tra ragazze per festeggiare il tuo bellissimo documentario, congratulazioni Selena".

“My Mind & Me”

In occasione dell'uscita del documentario “My Mind & Me”, Selena Gomez ha pubblicato anche il suo nuovo singolo, che porta lo stesso titolo del film. Del brano la cantante aveva già offerto un'anticipazione con il trailer ufficiale della pellicola. "My mind and me / We don’t get along sometimes", recita un passaggio del testo della canzone, in cui la cantante si confessa senza filtri come nella pellicola.