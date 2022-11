Post malone ha sposato due fan sul palco

In un attimo, Post Malone è passato dall'eseguire dal vivo le sue canzoni a officiare le nozze di due fan sul palco del recente concerto che lo ha visto andare in scena a Seattle.

Post Malone: matrimonio al concerto

Il rapper di "Rockstar" si stava esibendo alla Climate Pledge Arena di Seattle, quando ha interrotto per qualche minuto lo show per celebrare l'unione di Jana e Randy, migliori amiche della TikToker Heidi Lavon, che ha condiviso poi sui social un video del momento. Dopo lo scambio delle promesse della coppia, Post Malone ha dichiarato sposate le due fan, seppur nel suo stile. "Ora puoi baciare la tua partner", sono state le parole dell'artista che, davanti al pubblico del suo concerto, ha poi affermato con la mano alzata in segno di vittoria: "Agli occhi dello spazio, dichiaro queste due persone legittimamente sposate!".

Di recente Post Malone ha pubblicato il singolo “Cooped Up-Return of the Mack”, nato da un mash-up diventato virale sui social a dimostrazione di quanto TikTok stia sempre di più diventando una fabbrica della musica.