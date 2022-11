Addio ad Aaron Carter: il tributo dal vivo dei Backstreet Boys

A seguito della sua tragica e prematura scomparsa, Aaron Carter è stato omaggiato dal vivo da suo fratello Nick Carter insieme ai Backstreet Boys. La boy band ha deciso di riservare un momento in tributo al compianto cantante durante lo show alla O2 Arena di Londra. Come riportato da TMZ, che ha diffuso per prima la notizia, il corpo esanime del cantante è stato ritrovato nella vasca da bagno. Tra gli ulteriori dettagli segnalati, fonti delle forze dell'ordine hanno riferito al sito statunitense di aver ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 11 in cui si riferiva che un uomo era annegato nella vasca. Al momento, però, non sono state ancora rese note le cause del decesso.

Il commovente omaggio

Nel corso del concerto, Nick e i suoi compagni di gruppo, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, hanno ricordato Aaron con un video in sua memoria durante la loro esecuzione di “No Place”. Come testimoniato da alcuni filmati dello spettacolo, tappa del tour dei Backstreet Boys a supporto del loro album del 2019, “DNA”, è stato Richardson a prendere parola per dedicare la performance al cantante scomparso.