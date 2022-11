Britney Spears: “Un mio biopic? Non sono mica morta”

Sulla scia del successo riscosso negli ultimi anni dai film biografici musicali, tra i tanti artisti non ancora omaggiati da un lungometraggio, c’è Britney Spears. È stata l’attrice Millie Bobby Brown a lanciare l’idea di un biopic sulla popstar confidando di voler interpretarla sul grande schermo. La cantante però non ci sta.

L’idea di un biopic su Britney

La giovane star di “Stranger Things”, protagonista della nota serie televisiva nel ruolo di Undici, qualche giorno fa ha rivelato al “The Drew Barrymore Show” di voler interpretare la voce di “Toxic” in un film. “Voglio interpretare una persona reale, per questo penso a Britney”, ha raccontato l’attrice, prima di spiegare: “Penso che la sua storia, prima di tutto, risuoni con la mia. Il crescere sotto gli occhi del pubblico, che si vede nei suoi video, nelle interviste di quando era più giovane. Non la conosco, ma quando guardo le sue foto, mi sento come se potessi raccontare la sua storia e solo la sua nel modo giusto”.

La sua risposta

L’idea di Millie Bobby Brown, però, non è piaciuta a Britney Spears. La popstar ha infatti infranto il sogno dell’attrice e di molti fan su un film su di lei affidando la propria reazione su Instagram. Mentre ha più volte affermato di voler scrivere un’autobiografia, Britney non sembra convinta di voler vedere un biopic sulla sua storia. “Ho sentito di gente che vuole fare film sulla mia vita…ma non sono mica morta!!! Anche se è abbastanza chiaro che mi preferirebbero morta”, si legge nel post di Britney.