Snoop Dogg: la sua vita diventerà un film

Dopo aver fatto parlare di sé in tutto il mondo per le dichiarazioni sul numero di canne che fuma tutti i giorni, Snoop Dogg torna ad attirarsi i riflettori addosso questa volta, però, per un film. Secondo quanto riporta il sito Deadline, ripreso anche da Mtv Italia, Universal Pictures sta sviluppando una pellicola sulla vita del leggendario rapper, che sarà anche il primo progetto della neonata Death Row Pictures, la nuova compagnia cinematografica di Snoop Dogg.

Un vero biopic

Il film biopic verrà diretto da Allen Hughes, regista insieme al fratello Albert di film come "La vera storia di Jack lo Squartatore" con Johnny Depp e Codice Genesi con Denzel Washington, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Joe Robert Cole, co-sceneggiatore di Black Panther e del sequel Black Panther: Wakanda Forever. Snoop Dogg ha commentato l’annuncio così: “Ho aspettato molto tempo per mettere insieme questo progetto perché volevo scegliere il regista giusto, lo sceneggiatore perfetto e la più grande compagnia cinematografica con cui potevo collaborare che potesse capire l'eredità che sto cercando di ritrarre sullo schermo, e il ricordo che sto cercando di lasciarmi alle spalle. È stato il matrimonio perfetto”.