Myss Keta ed Elettra Lamborghini duettano con Cristina D’Avena

Cristina D’Avena ha scelto di festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera in grande stile. L'artista, conosciuta da grandi e da piccini come la voce delle sigle dei cartoni animati più famosi trasmessi dalla televisione italiana, ha infatti annunciato l'uscita di una grande raccolta dal contenuto esclusivo.

"40 - Il sogno continua"

Dopo una serie di LP con alcuni brani “pietre miliari” del suo repertorio e aver conquistato il disco d'oro per "Occhi di Gatto", Cristina D’Avena è pronta a dare alle stampe un nuovo cofanetto intitolato "40 - Il sogno continua" con nuovi duetti e inediti, le sigle in versione originale, le canzoni del telefilm e tantissime novità. La nuova raccolta, che sarà disponibile in duplice versione, Standard e Deluxe Edition, celebrerà una delle voci più amate in Italia con alcune chicche che sapranno far impazzire i fan, specialmente per gli ospiti coinvolti nel progetto.

I duetti

Sono proprio i nuovi duetti inclusi in "40 - Il sogno continua" l'ultimo annuncio lanciato da Cristina D’Avena, che come svelato a Radio 105 se non fosse una cantante avrebbe fatto il medico. Per festeggiare la propria carriera l'artista ha deciso di chiamare a collaborare con lei alcuni grandi nomi del panorama italiano suscitando subito curiosità. Tra gli ospiti spiccano infatti anche Myss Keta ed Elettra Lamborghini. Le due cantanti, che insieme hanno duettato sul palco dell'Ariston a Sanremo 2020 sulla cover di "Non succederà più", non sono però gli unici artisti coinvolti nel cofanetto di prossima uscita. In "40 - Il sogno continua" ci saranno anche Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi.

La tracklist dei duetti

Il valzer del moscerino feat. Orietta Berti

Magica Doremì Feat. Lorella Cuccarini

Tazmania Feat. Albe

Hamtaro piccoli criceti, grandi avventure Feat. M¥ss Keta

Mew Mew amiche vincenti Feat. Elettra Lamborghini

Pokémon Feat. Alfa

Calimero Feat. Cristiano Malgioglio

What’s My Destiny Dragon Ball Feat. Jr Stit

Faccio la brava Feat. Dj Matrix & Amedeo Preziosi