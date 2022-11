Chi fermerà la musica? Chi fermerà i Pinguini Tattici Nucleari? In questo momento nessuno. Dopo i tutto esaurito dei concerti dell'11 luglio allo Stadio Meazza di Milano e del 23 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano ora il loro primo tour negli stadi. Da due sono diventati dieci gli appuntamenti negli stadi della band bergamasca che il prossimo 2 dicembre pubblicherà il quinto album “Fake News”.

Negli stadi con un nuovo album

L'album, disponibile in digitale e in diversi formati fisici, sarà il quinto della formazione di Bergamo e arriverà a tre anni di distanza dal precedente “Fuori dall'hype” del 2019, seguito l'anno successivo dall'Ep "Ahia!". Il gruppo ha annunciato la pubblicazione del nuovo progetto con un post sui social in cui ha spiegato il significato dietro al titolo. "Abbiamo pensato a questo nome quando la scorsa estate, dal nulla, siamo stati informati del nostro scioglimento", si legge nel messaggio condiviso dai Pinguini Tattici Nucleari, che hanno poi specificato: "Sappiate che, a discapito del titolo, è un album molto onesto".