I Pinguini Tattici Nucleari battono i Maneskin agli Mtv Emas 2022

I Pinguini Tattici Nucleari stanno attraversando un periodo davvero magico. Dopo aver spaccato le classifiche di casa nostra con la canzone “Giovani Wannabe” e annunciato negli scorsi giorni un tour negli stadi per la prossima estate, che ha già registrato il tutto esaurito a Milano e Roma, ora hanno conquistato anche il Best Italian Act agli Mtv Emas 2022 prevalendo nei confronti degli altri candidati Ariete, Blanco, Elodie e Maneskin.

Le parole di gioia

Queste le parole di felicità da parte della band bergamasca: "Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli EMA. In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l'arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all'estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio".