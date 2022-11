Nel nuovo disco di Ernia ci sono Mengoni, Gaia, Rkomi e Gué

Il processo di concepimento e realizzazione quarto album di Ernia, in uscita il 18 novembre, è raccontato all’interno dell'omino documentario “Io non ho paura”, pubblicato da Esse Magazine, in cui Ernia svela diversi aspetti significativi e anticipazioni. Un grande spot per il lancio del disco che di fatto rappresenta una delle sue poche uscite comunicative programmate: Ernia, infatti, per il momento ha deciso di non svelare la tracklist e gli ospiti, puntando tutto sul fattore sorpresa.

I feat

Come svelato da Rockol, negli oltre quaranta minuti di immagini del doc, girate fra l’Italia e l’America, scopriamo alcune delle collaborazioni presenti in “Io non ho paura”: Ernia viene immortalato in studio con Marco Mengoni, con Gaia, con Rkomi, a un certo punto spunta anche Gué, inoltre è stato pubblicato uno spolier di un brano che sembra proprio essere stato realizzato con Geolier, con le sue immancabili barre in napoletano. In un'altra clip spunta il nome di Salmo. Come era immaginabile i feat si muovono fra il rap e il pop. Nel doc ci sono diversi momenti musicali, con alcuni piccoli spoiler delle nuove tracce, e questo dualismo è ben presente: da un lato ci sono frammenti vocali più soft, dall’altro barre più serrate. “Credo che questo sia il disco in cui ho dato il massimo fino a oggi sia sul fronte della profondità, sia su quello dell’animo più cazzone”, ha scritto Ernia sui social rispondendo alla domanda di un fan.