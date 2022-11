Dua Lipa non si esibirà in Qatar per protesta

Dua Lipa non si esibirà in alcun modo ai prossimi mondiali di calcio, in programma in Qatar a partire dal prossimo 20 novembre. La popstar londinese di etnia kosovaro-albanese ha spiegato con un messaggio pubblicato sui propri social la sua scelta, presa a causa della posizione del Qatar sui diritti umani e sulla omosessualità, che nel Paese in questione è illegale.

I diritti umani

Nei giorni scorsi sono circolate diverse voci su una possibile partecipazione della voce di "Physical" alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Per smentire le indiscrezioni, la cantautrice ha condiviso una storia su Instagram in cui ha spiegato ai suoi milioni di follower che non c'è stata alcuna trattativa per una sua presenza alla rassegna iridata e ha ribadito che non visiterà il Qatar fino a quando non migliorerà la situazione dei diritti umani. "In questo momento circolano molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della coppa del mondo in Qatar", ha scritto Dua Lipa all'inizio del suo messaggio: "Io non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi".

Sottolineando di voler tornare in Qatar solo quando sarà cambiato il pensiero e le leggi dello stato sui diritti umani, la popstar ha aggiunto: "Farò il tifo per l'Inghilterra da casa e non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni presi in materia di diritti umani quando vinse il diritto di ospitare la Coppa del Mondo".

L'impegno di Dua Lipa

Dua Lipa è una di quelle star da sempre in prima linea per discutere di tematiche delicate relative ai diritti umani, e la sua decisione di non partecipare ai mondiali di calcio in Qatar è solo un nuova testimonianza del suo impegno. Nel frattempo, però, la popstar è anche al lavoro su nuova musica. La voce di "Levitating", ospite di Music and Cars lo scorso maggio in occasione del suo passaggio in Italia con il "Future Nostalgia Tour", ha più volte spiegato di pensare già a novità. In un'intervista a “Vogue” aveva narrato: “Mentre scrivo il mio nuovo album, sento di essere libera in un modo completamente diverso e sento di avere il controllo più di quanto pensassi”.