Lorenzo Fragola torna a maggio con il suo nuovo singolo

Lorenzo Fragola torna sulla scena musicale con un nuovo singolo. A rivelare la notizia è stato lo stesso cantante 24enne, attraverso un post sul suo canale Instagram.

Il vincitore dell'ottava edizione del talent show X Factor ha infatti pubblicato una foto scattata in ascensore accompagnata da una didascalia esplicativa: "Ho il telefono pieno di foto in ascensore perché mi vergogno quando me le fanno gli altri. P.S. A maggio esce il nuovo pezzo dell’estate. Indovinate con chi".

Lorenzo parla di "nuovo pezzo dell'estate" e fa ben sperare i fan, ma non rivela il nome del misterioso personaggio con cui ha collaborato per realizzarlo. Il cantante rivela soltanto che "non si tratta di un uomo"...

In tantissimi sui social hanno cominciato a fare ipotesi, che vanno da Fred De Palma agli Zero Assoluto, da Elodie Di Patrizi a Noemi.

Dovremo attendere ancora pochissimo per scoprire di chi si tratta!

(Credits photo: Instagram/lorenzofragola)