Thegiornalisti, Tommaso Paradiso diventa regista: “Farò un film, lo sto scrivendo insieme ad altre persone”

Il Love Tour dei Thegiornalisti è stato un vero successo: dopo la data del 14 maggio a Milano, la band si è fermata e tornerà sul palco il 7 settembre per il gran finale di questa avventura, direttamente dal Circo Massimo di Roma. Quella sera sarà una grande festa per Tommaso Paradiso e i suoi compagni, perché la band vuole celebrare questi ultimi tre anni che li hanno portati alla ribalta, dalla nicchia della scena indie, fino a diventare mainstream.

“Qualcosa doveva cambiare, tutto cambia – ha detto Paradiso, come riporta Vanity Fair – noi siamo in tour da sempre, prima c’erano 300 persone, poi 2000… e ora abbiamo il record dei biglietti venduti, forse ci batte solo Vasco Rossi”. E in effetti, ques’ultimo concerto a Milano è stato davvero grandioso, anche per merito della scaletta che ha fatto scatenare il pubblico: la serata è iniziata con “L’ultimo giorno della Terra”, per poi proseguire con pezzi come “Senza”, “Da sola in the night”, “La luna e la gatta”, “Riccione”, “Completamente” e “Felicità puttana”.

Ma i Thegiornalisti non hanno certo intenzione di fermarsi qui: venerdì 17 maggio, intanto, uscirà il nuovo singolo “Maradona y Pelè”, pezzo che diventerà probabilmente uno dei tormentoni di questa estate. E poi, prossimamente, potrebbe arrivare anche un film, oltre che al nuovo album, ma forse bisognerà aspettare un po’: “No, non so ancora quando ci sarà il nuovo album, Maradona y Pelé è solo una canzone estiva, un unicum – ha spiegato Tommaso Paradiso - il prossimo anno mi dedico ad altro. Farò un film, che sto scrivendo insieme ad altre persone. Sarà il mio primo film da regista e da sceneggiatore. E quindi mi prenderò un po’ di tempo per questa cosa che rimane comunque molto legata al tema musicale – ha poi concluso - sto già scrivendo le canzoni che lo accompagneranno. In particolare una, che gli darà il titolo”.