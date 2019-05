Liam Gallagher contro Noel: "È stato lui a dividere gli Oasis"

"Ha diviso gli Oasis". È così, senza mezzi termini, che Liam Gallagher va contro al fratello, Noel. In una clip del documentario "As It Was", la diatriba tra i due non sembra fermarsi. La pellicola, che uscirà il 7 giugno nelle sale, racconta la vita di Liam a partire dal 2009, anno in cui il gruppo decise di sciogliersi. Il film è molto atteso da tutti i nostalgici degli Oasis... una band che, anche per le litigate dei fratelli Gallagher, ha fatto la storia del rock mondiale.

E anche su doc "As It Was" sono arrivate le polemiche. Noel ha, infatti, minacciato di querelare il fratello in merito a un live con Ariana Grande e nel trailer si sente una voce fuori campo che dice: "Nessuno vorrebbe essere Noel. Tutti vogliono essere Liam".

Gli screzi tra i due sono sempre stati molti evidenti, e ora arriva anche l'accusa: se gli Oasis oggi non ci sono più è colpa di Noel. Non sappiamo da che parte sta la verità, sappiamo però che una delle band più talentuose di sempre si è sciolta e perle come "Champagne Supernova", "Don't Look Back in Anger" e "Wonderwall" non potranno essere più scritte.

Ecco il trailer del documentario.