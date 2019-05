J-Ax, fuori il singolo estivo “Ostia Lido”

Milanese doc, J-Ax per il suo nuovo brano si è però ispirato a una delle spiagge più famose del litorale romano: si intitola, infatti, “Ostia Lido” la nuova canzone pubblicata oggi in anteprima sul canale YouTube del cantante, per ora solo in versione audio.

Questo brano arriva a pochi giorni dall’uscita di “Timberland Pro”, il nuovo singolo ufficiale di J-Ax. “Ostia Lido”, invece, è un brano pensato come hit estiva: il ritmo, infatti, è caraibico, mentre il testo è un vero e proprio inno all’estate che ci fa pensare al mare, al sole e al caldo. “Tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare, c’è chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido. Un pezzo – ha spiegato J-Ax – più commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perchè per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare”.

Il messaggio dunque è chiaro: non importa dove si va in vacanza, ciò che conta è la compagnia. “Cosa importa se sognavi Portorico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido- recita il ritornello del brano – forse non saremo vip ma va bene così”. Di sicuro, insomma, questa canzone diventerà uno dei tormentoni dell’estate 2019. Nel frattempo cresce l’attesa per il nuovo tour di J-Ax con gli Articolo 31: l’esordio è in programma per il 9 giugno a Treviso al Core Festival, poi il rapper parteciperà ad altri 10 festival musicali in tutta Italia.

