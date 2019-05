Boomdabash: annunciato il "Per un milione tour" in partenza il 21 maggio

Il 21 maggio inizia il "Per un milione tour" dei Boomdabash!

Dopo il grande successo del "Boomdabash & Friends", tenutosi all'Alcatraz di Milano il 9 maggio, il gruppo torna ancora live in una prima tranche di date estive che attraverseranno tutta l'Italia.

Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra proporranno molto brani di "Barracuda - Predator Edition 2019", ma anche altri successi della loro carriera, come "Portami con te", "Il mio solito italiano" e "Non ti dico no".

Non mancherà, ovviamente, "Per un milione", che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha ricevuto milioni di stream ed è già certificato doppio disco di platino. La canzone è anche disponibile in spagnolo, con il titolo "Que Te Enamores" feat. Cupido e Portusclan El tigre.

Ecco le prime date del "Per un milione tour":

21/05 - San Severo (Fg) @ Festa del Soccorso 2019

04/07 - Pavia @ Castello Visconteo

13/07 - Valmontone (Rm) Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet

14/07 - Mestre (Ve) @ Home Festival c/o Parco San Giuliano

02/08 - Agira (En)

06/08 - Vignanello (Vt)

09/08 - Vasto (Ch) @ Aqualand

17/08 - Roseto Capo Spulico (Cs) @ Lungomare

18/08 - Torre Paduli (Le)

21/08 - Alassio (Sv) @ Riviera Music Festival

31/08 - Noci (Ba) @ Noci Music Festival

06/09 - Matelica (Mc) @ Faceoff Fest

14/09 - Mondovì (Cn) @ Wake up Festival

21/09 - San Vito lo Capo (Tp) @ Cous Cous Festival

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!