Irama annuncia "Arrogante", il nuovo singolo in presave

Dopo "La ragazza col cuore di latta", il brano presentato in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Irama annuncia che il suo nuovo singolo è già disponibile in pre-save su tutte le piattaforme streaming.

Il nuovo brano si intitola "Arrogante" e arriverà in radio a partire dal prossimo venerdì 24 maggio. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante attraverso i suoi canali social. Irama non torna soltanto con una nuova hit, ma regala anche 9 giacche di jeans customizzate ai suoi fan che pre-salveranno il brano.

Questo nuovo brano arriva dopo il lavoro di riedizione di "Giovani" (intitolato "Giovani per sempre") che contiene anche "La ragazza con il cuore di latta" (dedicato a Martina Nasoni, attualmente concorrente del GF16) e "Nera".

Per Irama il programma di impegni per i prossimi mesi è fitto: dal prossimo 1 giugno il cantante, vincitore dell'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi, sarà anche impegnato in un tour che durerà quasi fino a metà agosto.

1 giugno - Bassano del Grappa (Vi), Piazza Libertà

22 giugno - Grugliasco (To), GruVillage 105 Music Festival

6 luglio - Genova, Arena del Mare – Porto Antico

5 luglio - Padova Gran Teatro Geox

11 luglio - Roma, Auditorium Parco della Musica – Roma Summer Fest

19 luglio - Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe Adria

26 luglio - Pescara, Teatro D’Annunzio

27 luglio - Nardò (Le), Stadio Giovanni Paolo II

2 agosto - Taormina (Me), Teatro Antico

7 agosto - San Severino Marche (Mc), Piazza del Popolo

11 agosto - Soverato (Cz), Summer Arena

(Credits photo: Facebook/iramaofficial)

