Avicii: nell'album postumo "Tim" ci sarà anche Chris Martin

Manca pochissimo all'uscita dell'album postumo di Avicii, produttore e disc jockey svedese, prematuramente scomparso il 20 aprile del 2018. "Tim" - questo il titolo del disco - sarà disponibile, infatti, a partire dal prossimo 6 giugno. E proprio in queste ore è stata pubblicata la lista dei brani che ne fanno parte. Sono 12 canzoni, tra cui spicca la collaborazione di alcuni personaggi famosi. Uno di questi è Avicii, frontman dei Coldplay, con il quale l'artista morto suicida aveva già avuto modo di lavorare per la realizzazione di "A Sky Full of Stars", pezzo della band inglese.

In questa occasione Chris ha partecipato alla produzione della canzone "Heaven". Ma non è il solo. Ci sarà anche Dan Reynolds degli Imagine Dragons, impegnato nella canzone "Heart Upon My Sleeve".

Ecco le 12 tracce del disco "Tim", con tutte le collaborazioni, i cui proventi saranno devoluti in beneficienza alla fondazione dedicata al musicista scomparso:

La tracklist del disco:

- Peace of Mind featuring Vargas & Lagola

- Heaven

- SOS featuring Aloe Blacc

- Tough Love featuring Agnes, Vargas & Lagola

- Bad Reputation featuring Joe Janiak

- Ain’t a Thing featuring Bonn

- Hold the Line featuring Arizona

- Freak featuring Bonn

- Excuse Me Mr Sir featuring Vargas & Lagola

- Heart Upon My Sleeve featuring Imagine Dragons

- Never Leave Me featuring Joe Janiak

- Fades Away featuring Noonie Bao