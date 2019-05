Spice Girls, dopo il primo concerto si fa festa tra tequila e bagni ghiacciati

Lo “Spice World Tour” è finalmente partito: dopo mesi di attesa, le Spice Girls, a eccezione di Victoria Beckham che ha deciso di non partecipare, sono finalmente tornate sul palco per far sognare migliaia di fan nostalgici degli anni ’90.

La prima tappa è stata a Dublino, dove le Spice Girls hanno debuttato di fronte a quasi 60mila spettatori che si sono scatenati insieme a loro sulle note delle loro più importanti hit. Questo primo concerto, insomma, è stato un vero successo ed è per questo che le quattro cantanti hanno deciso di chiudere la serata in bellezza, con una grande festa.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, dopo aver lasciato il Croke Park di Dublino, le quattro Spice Girls hanno festeggiato insieme a tutto il loro team di lavoro, dalla produzione fino ai ballerini, ai coreografi e ai tecnici.

Mel B è salita sul tavolo di un locale e si è scatenata, chiedendo di “bere subito tequila”, seguita da tutti gli altri presenti; a fine serata, Mel C, invece, ha deciso di fare un bel bagno in una vasca piena di ghiaccio per alleviare i dolori alle gambe causati dalla fatica per i balletti eseguiti durante il concerto.

Questa sera il gruppo si esibirà a Cardiff e poi il tour proseguirà con altre date, fino a quella di chiusura in programma allo Stadio Wembley di Londra il prossimo 15 giugno.