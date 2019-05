Miley Cyrus: sta per uscire il nuovo disco "She Is Coming"

Il 31 maggio arriva "She is Coming", il nuovo album di Miley Cyrus che conterrà 6 tracce:

1. Party Up the Street (Ft. Swae Lee)

2. Cattitude (Ft. RuPaul)

3. The Most

4. Drugs Ruled Everything Around Me (Ft. Ghostface Killah)

5. Unholy

6. Mother’s Daughter

Sui suoi canali social la popstar ha ricordato la prossima uscita pubblicando una foto della cover del disco, in cui è ritratta con una maglietta con su scritto "Never Mind the Bollocks".

She Is Coming, che era già disponibile in preorder, segue "Younger Now" del 2017, e si spera che quest'ultimo disco sia più fortunato del precedente.

Poche ora fa la popstar ha pubblicato un nuovo video-post su Instagram per ricordare il lancio ai fan. La clip in pochissimo tempo ha già raccolto oltre 1,5 milioni visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram She Is Coming ! 5/31 ! #DontFuckWithFreedom #SHEISMC Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 28 Mag 2019 alle ore 2:29 PDT

Ma non è tutto... Per il prossimo 5 giugno si attende anche il debutto della Cyrus come protagonista di uno dei nuovi episodi di Black Mirror.

(Credits photo: Facebook/MileyCyrus)