Jovanotti: sta per uscire (a sorpresa) un nuovo disco

Uscirà il prossimo venerdì 7 giugno il nuovo disco di Jovanotti: si tratta di un Ep con 7 brani, alcuni dei quali inediti. Questa novità, arrivata a sorpresa, è stata rivelata dal cantante sui suoi profili social ufficiali.

Jovanotti appena ieri aveva condiviso un post su Instagram in cui preannunciava: "Che bello che arriva l’estate! E domani vi racconto cosa succede il 7 giugno, con molta gioia, e in arrivo ci sono cose che mi auguro vi facciano piacere."

Poche ore fa, poi, la rivelazione in un post decisamente inequivocabile: "Jova Beach Party è anche un disco! 7 giugno 2019! 7 pezzi nuovi! ARRIVA JOVA BEACH PARTY EP!!!"

L'Ep, chiaramente legato al tour in partenza il prossimo 6 luglio che porterà Jovanotti in una serie di suggestive tappe in giro per l'Italia, si intitola proprio "Jova Beach Party Ep" e sarà disponibile in vinile, cd e formato digitale.

Ancora non sono state svelate molte cose a proposito delle tracce contenute nell'Ep, si sa solo che si tratta di 7 pezzi nuovi, come dichiara lo stesso Jovanotti.

Questo disco arriva a distanza di un anno e mezzo da "Oh, vita!", l'ultimo pubblicato dal cantante, che negli ultimi tempi ha collezionato una serie di esperienze e collaborazioni molto varie, dalle registrazioni con Rick Rubin al duetto con Tommaso Paradiso e Calcutta ("La luna e la gatta").

(Credits photo: Instagram/lorenzojova)

