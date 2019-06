Jovanotti svela la tracklist di "Jova Beach Party Ep"

Solo ieri Jovanotti aveva annunciato (a sorpresa) l'uscita di “Jova Beach Party Ep”. Si tratta di un disco evidentemente legato al tour che inizierà il prossimo 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e si concluderà il 31 agosto a Viareggio passando per alcune delle più belle location marittime d'Italia (con la partecipazione di 61 ospiti provenienti da 23 Paesi).

Jovanotti non ha nascosto di essere al settimo cielo per questo progetto: "Arriva venerdì 7 giugno, è passato da 7 studi di registrazione per 7 pezzi in collaborazione con 7 producers e io sono al settimo cielo e qui ci metto 7 punti esclamativi!!!!!!!".

Oggi, finalmente, con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il cantante ha rivelato anche la tracklist e i 7 producers che hanno partecipato a "Jova Beach Party Ep".

Tra le collaborazioni spicca quella con Rick Rubin, con cui il cantautore ha già collaborato per la produzione dell’album “Oh, Vita!”.

Ecco la tracklist ufficiale di “Jova Beach Party Ep”:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles)

Il disco in vinile e il cd si possono già ordinare e pre-salvare online, e saranno disponibili a partire dal prossimo 7 giugno.

Ora l'attesa è doppia: per l'uscita del disco e per l'inizio del tour!

(Credits photo: Instagram/lorenzojova)

Ascolta la nostra web radio dedicata a Jovanotti!