Jovanotti fa gli auguri alla moglie in modo dolcissimo

Un amore che dura da 20 anni, un amore poco chiacchierato, un amore intenso. Un amore vero. Quello tra Jovanotti e la moglie Francesca Valiani è una amore così... normale! La coppia appare poco sui social network, ma in occasione del compleanno di Francesca, Lorenzo ha fatto uno strappo alla regola e ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme alla compagna e a loro figlia Teresa.

"Il selfie in ascensore per festeggiar l’amore!", questa è la didascalia che accompagna lo scatto con il quale il cantante ha fatto gli auguri alla moglie, che ieri - 11 giugno - ha compiuto 49 anni. Lui sì che è proprio un "Ragazzo fortunato". Essere circondato dall'amore di una donna così non è scontato.

Perché Francesca è davvero una donna super. In un'intervista di qualche anno fa aveva dichiarato: "Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri". Sono poche le persone che parlano in questo modo, dopo tutti questi anni di relazione.

Hanno affrontato dei momenti brutti, come tutte le coppie. Ma come solo quelle più solide, sono ripartiti e hanno fatto del loro amore una cattedrale indistruttibile.

Che dire, auguri Francesca... ance tu sei una "Ragazza fortunata"!

Ascolta la nostra web radio dedicata a Jovanotti!