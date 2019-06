Madonna, in uscita domani Madame X: ecco lo scatto hot che lo annuncia

Sono settimane che Madonna attira l’attenzione, pubblicando brani o frammenti di brani tratti dalla sua ultima fatica musicale: la curiosità dei fan è tanta ma ormai l’attesa è finita.

“Madame X”, infatti, uscirà domani, venerdì 14 giugno, data scelta probabilmente non a caso, dato che si tratta proprio del 14esimo album in studio di Mrs Ciccone.

Su Instagram la popstar ha voluto ricordare ai follower della release dell’album in modo molto particolare, provocante come solo lei sa fare: Madonna ha infatti pubblicato una foto hot raffigurante i seni di una donna, con il capezzolo di uno dei due trafitto da una rosa rossa, come fosse un piercing.

Visualizza questo post su Instagram Portrait of A Lady...............Madame ❌. Album drops June 14th #madamex Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 11 Giu 2019 alle ore 8:28 PDT

Le premesse, insomma, sono piuttosto bollenti e di sicuro Madonna non deluderà i suoi fan. Non resta che attendere domani!

