Ed Sheeran e Ultimo si scattano un selfie nel backstage dell’Olimpico di Roma

Ed Sheeran in questi giorni si trova in Italia per alcuni concerti: il cantante si è esibito prima sul palco del Firenze Rocks e poi per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma. Mercoledì, invece, sarà la volta di San Siro, a Milano.

Il successo di questi primi due concerti è stato strepitoso: nel backstage dell’Olimpico, tra l’altro, il cantante ha avuto modo di incontrare un collega italiano. Stiamo parlando di Ultimo: il giovane artista romano ha colto l’occasione per scattare due selfie insieme a Ed Sheeran per poi pubblicarli sul suo profilo Instagram.

Nella seconda foto pubblicata da Ultimo compare anche Kevin Myers, la simpaticissima guardia del corpo del cantante britannico che è nota ai fan proprio per essere un burlone. Sul suo profilo Instagram, infatti, ama condividere degli scatti divertenti con Ed Sheeran.

Non è la prima volta che un artista italiano scatta un selfie con un collega straniero: prima di Ultimo lo ha fatto Benji con Jared Leto, poi Cesare Cremonini con Harry Styles e ancora Ermal Meta con Rita Ora. Il selfie di Ultimo con Ed Sheeran ha ricevuto tantissimi like e tanti commenti: molti fan hanno chiesto a gran voce una collaborazione tra i due cantanti. Chissà che questo desiderio non possa diventare realtà: per il momento, Ultimo è concentrato sul suo “Colpa delle Favole Tour 2019”, che si concluderà il 4 luglio proprio sul palco dell’Olimpico di Roma. Per il giovane sarà la prima volta nello stadio della sua città e dunque questo concerto si preannuncia essere davvero memorabile.

