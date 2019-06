GionnyScandal: in uscita il nuovo singolo "Volevo te"

L'attesa è finita: tutti i fan di GionnyScandal domani potranno ascoltare il nuovo singolo "Volevo te". Il brano sarà disponibile in digitale su tutte le piattaforme di musica. Ma le sorprese non finiscono qui. Il 6 settembre, infatti, uscirà il nuovo album del cantante emo trap, dal titolo "Black Mood".

Ecco cosa ha dichirato l'artista in merito all'uscita del nuovo pezzo: "Volevo te è uno dei primi pezzi che ho scritto quando ho iniziato a lavorare al nuovo album, ero in studio con il mio producer Sam Lover e sentivo la necessità di riprendere in mano la chitarra per suonare un pezzo che rappresentasse veramente il mio modo di fare Emo trap, genere che ho portato con delle sonorità uniche per la prima volta in Italia". Il brano, come ha confermato lo stesso GionnyScandal, risente delle influenze pop punk che arrivano dai mitici Blink 182, insieme a sonorità trap.

"Volevo creare un pezzo super catchy - ha continuato l'artista - in cui racconto di come sia strana la situazione di un interesse non corrisposto. Quando spesso desideriamo una persona, lei non vuole noi e viceversa. Come in “Ti amo Ti odio” le chitarre sono suonate direttamente da me. In questo brano si sente molto di più la sonorità Emo - core che ho deciso di mantenere da qui in avanti dato il mio passato in una band".

Visualizza questo post su Instagram volevo te il nuovo singolo estratto dal nuovo album. fuori il 19/6 su spotify Un post condiviso da GionnyScandal (@gionnyscandalreal) in data: 16 Giu 2019 alle ore 3:45 PDT

Oltre al singolo e all'album, GionnyScandal è pronto anche a partire per il tour. Ecco di seguito il calendario dei live, in aggiornamento:

26 Ottobre -Mixtree - Amsterdam

28 Ottobre -Brixton Jamm - Londra

29 Ottobre - Razzmatazz - Barcellona

7 Novembre - Duel Beat – Napoli

8 Novembre - Demodè – Modugno (BA)

9 Novembre - Land – Catania

14 Novembre - Largo Venue – Roma

15 Novembre - Auditorium Flog – Firenze

17 Novembre - Hiroshima Mon Amour – Torino

22 Novembre - Estragon – Bologna

23 Novembre - Hall – Padova

28 Novembre - Alcatraz – Milano

