Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati: “Ora siamo amici”

In questi giorni si è parlato della crisi tra Biondo ed Emma Muscat, i due giovani cantanti che si sono conosciuti e innamorati partecipando ad Amici, il popolare programma condotto da Maria De Filippi.

Sono stati proprio loro ad annunciarlo tramite un “pranzo social”, durante il quale hanno girato una story su Instagram per spiegare la situazione ai loro follower: “Ci vogliamo bene, siamo amici – ha detto Biondo – ora siamo a pranzo insieme ma abbiamo deciso di lasciarci. Questo non toglie nulla all'anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto e che ci ha dato tutto, ma ora abbiamo deciso di prendere questa strada”. Tra di loro non c’è rancore, la decisione è stata presa di comune accordo: forse hanno semplicemente capito di essere solo amici e non più innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Sempre con voi ❤ #biondo #emmamuscat @biondo @emmamuscat_official Un post condiviso da Biemma’sLove (@biemmaslove_) in data: 17 Giu 2019 alle ore 7:37 PDT

Tra di loro, a livello professionale, le cose non cambieranno e continueranno dunque a collaborare insieme. Anche Emma ha detto la sua, spiegando che Biondo è per lei una persona fondamentale e che non vuole esca dalla sua vita, solo che ora preferisce averlo come amico. Dunque i fan non devono dispiacersi perché tra i due c’è ancora un bellissimo rapporto, anche se di natura diversa rispetto a prima.