Record per Mahmood: "Soldi" è il brano italiano più ascoltato di sempre

Mahmood continua a raccogliere successi e soddisfazioni professionali confermando di essere la vera rivelazione del panorama musicale italiano di quest'anno.

Il suo brano "Soldi" gli ha fatto già vincere l'ultima edizione del Festival di Sanremo e gli ha fatto guadagnare il secondo posto all'Eurovision Song Contest, disco di platino in Italia e disco d'oro in Spagna.

Ma non è tutto: oggi il cantante 26enne cresciuto nella periferia milanese, grazie al brano che lo ha reso celebre, conquista un nuovo record. Soldi, dopo l'entrata nella classifica streaming mondiale, supera i 100 milioni di visualizzazioni su Youtube diventando il brano italiano più ascoltato di sempre da quando esiste lo streaming online.

Il video ufficiale del brano è diretto dal regista Attilio Cusani. Il brano è dedicato al padre del cantante, che lo ha abbandonato quando lui aveva soltanto 6 anni.

(Credits photo: Youtube/Mahmood)