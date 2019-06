Alessandra Amoroso si ritira per dedicarsi un po' alla famiglia

"Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c'è sempre". Alessandra Amoroso, durante un'intervista, ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle scene. "Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano", ha continuato.

Sempre nell'intervista, ha poi dichiarato di avere voglia di sperimentare cose nuove, e "Mambo Salentino" cantata insieme a Boomdabash, ne è la prima dimostrazione. "Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi. Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più".

Alessandra però non sparirà del tutto. A breve ci sarà anche una grandissima festa, a cui sono invitati tutti i suoi fan, per festeggiare i 10 anni di carriera.

