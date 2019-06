Fedez chiede ironicamente il test del DNA alla Ferragni per Leone

A casa della nonna paterna, Fedez ha trovato un album di ricordi. Dentro alcune sue foto da piccolo, che il cantante ha deciso di pubblicare nelle Stories di Instagram, come di consueto. Negli scatti, Federico appare bello e sorridente, ma lo scopo della sua condivisione non è quello di fare vedere ai fan come era tanti e tanti anni fa... è un altro. Fedez fa un confronto tra lui e il piccolo Leone e chiede alla moglie il test del DNA. Secondo lui, infatti, il figlio non gli somiglia neanche un po'.

"Inizio ad avere dei dubbi", ha commentato l'artista. "Voglio la prova del DNA", ha continuato taggando la moglie.

Ovviamente si tratta di uno scherzo social... anche se padre e figlio sembrano avere ben poco in comune. Leo, infatti, è molto simile a Chiara, e su questo non ci sono dubbi.

I Ferragnez sanno sempre come attirare su di loro le luci dei riflettori. E tra una foto e l'altra, riescono sempre a catturare l'attenzione dei follower, che rispondono in maniera divertita. Spesso Fedez prende in giro Chiara. È di poche settimane fa, infatti, un'altra gag che li vede protagonisti. Il rapper di Milano era indeciso tra la moglie e il suo sogno erotico di sempre, ovvero Jennifer Lawrence, e in una storia chiedeva ai fan di aiutarlo a scegliere!

