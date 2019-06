Ultimo annuncia il suo primo tour negli stadi italiani

È arrivato l'annuncio che tutti i fan aspettavano da tempo. Ultimo ha condiviso con i suoi follower una notizia super: il prossimo anno farà il suo primo tour negli stadi italiani. Si chiamerà "Ultimo Tour Stadi 2020" e si preannuncia già un grandissimo successo.

Era già qualche tempo che il cantautore postava sui suoi profili social sibilline immagini che riportavano in numeri romani la data del 24 alle ore 14:00. Ed ecco che arriva puntuale l'annuncio, oggi 24 giugno proprio alle 2 di pomeriggio. "Sono emozionato nel comunicarvi che nel 2020 si terrà il mio primo tour negli stadi italiani. Presto vi dirò tutte le città. Prima però ho una favola ancora da vivere: il 4 luglio a Roma… passando per lo stadio di Lignano questo sabato". Questo è stato il commento del cantante.

In soli 3 anni di carriera, Ultimo ne ha fatta di strada e oggi è entrato a pieno titolo nel cuore di tutti i fan. Non si ferma un attimo, dopo le tappe di Roma e Lignano per la sua "Favola", l'artista riparte alla grande il prossimo anno con una serie di live che, siamo sicuri, faranno sold out.