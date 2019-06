Boomdabash: ecco le nuove date del "Per Un Milione Tour"

IL 4 luglio partirà il tour dei Boomdabash, "Per Un Milione Tour". 14 date in giro per l'Italia, con l'intento di far ballare tutti. E mentre "Mambo Salentino", cantata insieme ad Alessandra Amoroso, sale le classiche, la band aggiunge altre 11 tappe al tour. Eccole:

- 07 luglio Sedilo (Or)

- 18 luglio Arborea (Or)

- 30 luglio San Ferdinando di Puglia (Ba)

- 03 agosto Canicattì (Ag)

- 11 agosto Trepuzzi (Le)

- 13 agosto Rimini

- 19 agosto Rivisondoli (Aq)

- 23 agosto Cetraro (Cs)

- 25 agosto Chiusano San Domenico

- 26 agosto Rocchetta Sant’Antonio (Fg)

- 12 agosto Modena

Insomma, un'estate al massimo quella dei Boomdabash. La band è considerata una delle migliori in ambito reggae. I loro pezzi sono dei concentrati di energia. Impossibile non ballare e non divertirsi con le loro hit. Il tour prende il nome dal brano che 4 mesi fa hanno portato a Sanremo - "Per Un Milione" - e che ancora continua a riscuotere un grandissimo successo.