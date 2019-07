Madonna criticata da una sopravvissuta alla strage in Florida

Emma Gonzalez è una sopravvissuta alla strage della Marjory Stoneman Douglas High School in Florida: da allora, la giovane si batte per sensibilizzare le persone sul tema delle armi nella speranza di una riforma della legge che ne regola l’utilizzo e la vendita.

Con il video del suo nuovo brano, “God Control”, Madonna ha voluto esprimere proprio il suo sostegno alla riforma contro la legge sulle armi americana. Ma Emma non ha affatto apprezzato questo video: “Ho pensato per due giorni a questo tema, per assicurarmi di trovare le parole giuste – ha scritto la giovane su Twitter – il nuovo video di Madonna per la canzone “God Control” è un’assurdità, è orribile. Avrebbe dovuto inserire un messaggio per avvisare il pubblico a proposito del contenuto del video, soprattutto per le vittime di Pulse, soprattutto perché è stato pubblicato subito dopo l’anniversario della tragedia, il 12 giugno”.

She should have sent out a message warning what her new video contained, ESPECIALLY to the Pulse Victims, ESPECIALLY as it was released Just After the Anniversary on June 12th.