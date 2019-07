Lucio Battisti, in uscita “Masters Vol.2”: ecco le tracce

Due anni fa, in autunno, usciva “Masters”, una raccolta di 60 brani rimasterizzati del cantante di Poggio Bustone, distribuita in diverse versioni, su quadruplo CD o vinile. Per realizzare l'album erano stati utilizzati i master analogici originali che si trovano in Germania.

Ora, a distanza di 2 anni, l'opera viene replicata con l'uscita del secondo volume, appunto "Masters Vol.2", prevista per il prossimo 16 settembre.

Anche in questo caso i brani sono rimasterizzati direttamente dai nastri originali di Lucio Battisti. La collezione in questo caso conterrà 48 pezzi disponibili in 4 CD o un "vinyl boxset" composto da tre 33 giri.

Ecco la tracklist dei brani contenuti in questa seconda raccolta dedicata a Battisti, "Masters Vol.2":

Disco 1

Non è Francesca Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto Prigioniero del mondo Uno in più La mia canzone per Maria Insieme a te sto bene Era Il vento Dolce giorno Adesso si Luisa Rossi Se la mia pelle vuoi

Disco 2

Supermarket L’aquila Vento nel vento Luci-ah Confusione Il leone e la gallina Ma è un canto brasileiro Le allettanti promesse Prendi fra le mani la testa Io gli ho detto no Questo inferno rosa Abbracciala abbracciali abbracciati

Disco 3

Il salame Gli uomini celesti Un uomo che ti ama La compagnia Io ti venderei L’interprete di un film Soli Questione di cellule Donna selvaggia donna Maledetto gatto Al Cinema Il Monolocale

Disco 4

Arrivederci a questa sera Gelosa cara Orgoglio e dignità Straniero Che vita ha fatto Fatti Un Pianto Per altri motivi Alcune noncuranze Però il rinoceronte Cosa farà di nuovo Almeno l’inizio Tubinga

(Credits photo: Instagram/luciobattisti_fanpage)