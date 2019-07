Marco Mengoni ed Elisa doppieranno il remake de "Il Re Leone"

Il prossimo 21 agosto uscirà nei cinema del nostro Paese il remake de "Il Re Leone", capolavoro indiscusso della Disney. Come doppiatori sono stati scelti due cantanti italiani di altissima levatura: Marco Mengoni ed Elisa. Marco sarà Simba, mentre Elisa Nala. Ad annunciarlo, il cantante di Ronciglione in un breve teaser sui social network. Eccolo.

Il brano che sentiamo nella clip è "L’amore nell’aria stasera", traduzione italiana di "Can you feel the love tonight", cantata da Marco ed Elisa.

I due cantanti si cimenteranno in questa nuova avventura e già sappiamo che il successo è dietro l'angolo. La pellicola del 2019 è stata realizzata con un'animazione computerizzata e riprende il film originale del 1994.