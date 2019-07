Billie Eilish, collaborazione a sorpresa con Justin Bieber?

Billie Eilish ha fatto una grande sorpresa ai suoi fan: nelle sue stories su Instagram, infatti, la giovane cantante ha rivelato che è in arrivo una collaborazione molto interessante.

A quanto pare, si tratterebbe di un remix di “All The Good Girls Go To Hell”, brano contenuto nel suo album di debutto “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, realizzato in collaborazione con Justin Bieber.

Lo stesso cantante ha lanciato un indizio su Twitter, scrivendo solo una parola, “Remix”: il post è stato ritwittato da Finneas, fratello e produttore di Billie Eilish.

Remix — Justin Bieber (@justinbieber) 8 luglio 2019

Il featuring della canzone remixata dovrebbe uscire a breve, forse anche oggi o comunque nei prossimi giorni, per la gioia di tutti i fan delle due popstar. A quanto pare, dunque, oltre che provocare Tom Cruise in sfide improbabili, Justin Bieber ultimamente sta anche lavorando a nuovi progetti, come dimostra questa collaborazione con la collega. Billie Eilish, inoltre, ha smentito la notizia dell'arrivo di un nuovo album, tanto atteso dai fan: per un nuovo disco è presto e dunque, per il momento, il suo pubblico dovrà accontentarsi di questo remix a sorpresa.

